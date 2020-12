1 Stimmt die Temperatur im Weinkeller? Zwei Angestellt eines Weinguts in der Provinz Ningxia Foto: Ningxia Wine

Die chinesischen Winzer haben zur Konkurrenz aufgeschlossen. In der Provinz Ningxia gedeihen die edelsten Tropfen. Der Maßstab ist groß: Allein im Weingut Xige produzieren 300 Angestellte mehr als zwei Millionen Flaschen.

Peking - Der Weg zur Helan Winery – dem Helan-Weingut – führt über eine staubige, von riesigen Pappeln gesäumte Einfahrt. An deren Ende empfängt Shao Qingsong mit breitem Siegerlächeln im Gesicht. Der 46-Jährige würde mit seinem geleckten Seitenscheitel und dem dunklem Sakko hervorragend in die Chefetage eines Pekinger Konzerns passen. Stattdessen hat der Chinese sein Leben dem Weinbau gewidmet. Vor neun Jahren steckte Shao all sein Erspartes in ein Stück Land, das ihm seinen Lebenstraum ermöglichen soll.