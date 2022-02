Esslinger SPD-Politikerin Elisabeth Nill wird 90 Sozialdemokratin mit Leidenschaft und Integrität

Elisabeth Nill gehört zu den prägendsten politischen Persönlichkeiten in Esslingen. Ob als Landtagsabgeordnete, Stadt- oder Kreisrätin – die Sozialdemokratin hat in der Bildungs- und Kulturpolitik, in ökologischen Fragen und im Eintreten für Bürgerbeteiligung vieles bewegt. Jetzt feiert sie ihren 90. Geburtstag.