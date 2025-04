Wein-Events: Esslingen startet in den Weinsommer

Esslingen startet in den Weinsommer

1 Das Wein-Tasting im Salemer Pfleghof in Esslingen entwickelt sich zu einer beliebten Veranstaltung. Diese Veranstaltung findet wieder am 3. Mai statt. Foto: /Robin Rudel

Mit zahlreichen Veranstaltungen rund um das Thema Wein wirbt die Stadt Esslingen – und blickt dabei auch auf Nachbarorte. Die ersten Events stehen in dieser und der kommenden Woche vor der Tür.











Ob lauschige Weinfeste in der Esslinger Altstadt, exklusive Weinproben in alten Gewölben, Führungen oder entspannte After-Work-Tastings mit Blick auf die Rebhänge – der „Esslinger Weinsommer“ bündelt all diese Veranstaltungen, die das Lebensgefühl der traditionsreichen Weinstadt von April bis Ende September spürbar machen.

Eine erste Veranstaltung findet schon am Donnerstag, 24. April statt: Das Teamwerk Esslingen lädt zur „Blauen Stunde“ ein. Mit einer wunderschönen Aussicht über das Neckartal mit einem Glas Wein in der Hand und mit Musik im Hintergrund hat diese Veranstaltung „Sun.Downer“ einen ganz besonderen Reiz. Immer donnerstags von 18 bis 22 Uhr in der Lerchenbergstraße 16 in Esslingen. Es gibt dort auch etwas gegen den Hunger. Reservierungen sind nicht möglich. Bei Regen kann die Veranstaltung entfallen.

Am Samstag, 26. April lädt eine Besenwirtschaft mit Hofcafé auf der Domäne Weil 3 in Ostfildern ein. Unterhalb des Panoramawegs kann man Weine und einfache schwäbische Speisen in gemütlicher Atmosphäre genießen.

Rundwanderweg über den Schenkenberg in Esslingen

Esslingen ist bekannt als besonders schöne Weinstadt. Foto: R/obin Rudel

Am Sonntag, 27. April erfahren Interessierte bei einer Rundwanderung von Esslingen über den Schenkenberg von 11 bis 14 Uhr allerlei Interessantes über die Arbeit im Weinberg, den Steillagen und über die Stadtgeschichte. Treffpunkt ist der Marktplatz 16 in Esslingen. Dabei gibt es natürlich auch eine Weinprobe und ein Vesper direkt in den Weinbergen. Diese Führung ist nicht barrierefrei und kostet 39 Euro.

Besenwirtschaft in den Weinbergen von Esslingen

Und schon gleich zu Beginn der kommenden Woche lädt wieder das Teamwerk in die Esslinger Lerchenbergstraße 16 von Montag bis Mittwoch ein zum Weintrinken und zu verschiedenen Besengerichten und zwar von 12 bis 21 Uhr. Hier sind Reservierungen möglich unter der Telefonnummer 07 11 / 91 89 61 21.

Am Wochenende 3. und 4. Mai findet ab nachmittags wieder das Esslinger Wein-Tasting im Salemer Pfleghof statt. Die Adresse: Untere Beutau 8-10. Hier werden Weinproben und Party gemischt für alle, die genießen und feiern wollen. Rund 150 Weine stehen zur Wahl, alle aus Esslingen oder dem Remstal. Auch ein Essensangebot steht bereit.

Weitere Informationen zum Esslinger Sommer auf der Seite des Esslinger Stadtmarketings.