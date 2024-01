Wein aus Württemberg: Ein feiner Lemberger nach alter Väter Sitte

1 Felix Velte bewirtschaftet weniger als ein Hektar Rebfläche. Foto: privat

Exklusiv und gut: Felix Velte betreibt ein Mini-Weingut in Ingersheim. Unser Kolumnist ist vor allem von dem Lemberger begeistert, der fast schon altmodisch erscheint. Im allerbesten Sinne.











Gibt es eigentlich Forschungsarbeiten über die Entstehung von Klischees? Also warum Autonarren grundsätzlich in Hinterhöfen schrauben, erfolgreiche Frauen für durchtrainierte Versager schwärmen, Assistenzärzte dafür treudoof gucken und leer ausgehen? Vermutlich ist an vielen Klischees ein Funken Wahrheit, weil es irgendwann Menschen gegeben hat, die dem vorgezeichneten Bild entsprochen haben. Im Fall eines Garagen- oder Kellerwinzers wäre man dann ziemlich genau bei Felix Velte.