Wein aus Plochingen: Sieben Rebsorten auf kleinem Weinberg
1
Auch bei Regen müssen sich Jürgen Eckert (l.), Oswald Weiss und die anderen Vereinsmitglieder um ihre Rebstöcke kümmern. Foto: Kirstein

Die Mitglieder des Vereins zur Förderung des historischen Weinbaus in Plochingen bauen am kleinen Weinberg an der „Nothalde“ sieben Rebsorten an.

Unentwegt fällt der Regen an diesem Vormittag auf die Reben am Weinberg zwischen Plochingen und Altbach. Dennoch stehen einige fleißige Männer und Frauen, ausgerüstet mit Regencape, Gummistiefeln und Rebschere, zwischen den Rebstöcken und trotzen dem Wetter. Schließlich naht der Termin für die Weinlese, und es müssen noch letzte Vorbereitungen getroffen werden. Auch Tage wie diese gehören für die Mitglieder des Vereins zur Förderung des historischen Weinbaus in Plochingen mit dazu. „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Sabrina Bunge, die im Vorstand des Vereins sitzt. Arbeiten bei schönem Wetter kann schließlich jeder.

