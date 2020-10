1 Die Diebe gelangten durch ein Fenster in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa / Silas Stein

In Weilheim (Kreis Esslingen) sind am Dienstagabend Unbekannte in zwei Firmen eingebrochen. Aus einem Gebäude stahlen sie einen Tresor.

Weilheim - In zwei unweit voneinander entfernt liegenden Firmen im Tobelwasenweg und in der Carl-Benz-Straße sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag, 20.15 Uhr, bis Mittwoch, sechs Uhr, eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher in beiden Fällen jeweils über ein Fenster in die Firmen, in denen sie weitere Türen aufhebelten, um in die Büroräume zu gelangen. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie in einer der Firmen auf einen Tresor, den sie aufbrachen.

Aus der anderen Firma ließen sie gleich den ganzen, mehr als einen Zentner schweren Tresor mitgehen, den sie möglicherweise mit einem Fahrzeug abtransportierten. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Ob beide Einbrüche von denselben Tätern verübt worden sind, ist noch unklar. Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07023/90052-0 beim Polizeiposten Weilheim zu melden.