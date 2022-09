1 Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die wertvolles Werkzeug aus einem Baustellenfahrzeug in Weilheim gestohlen haben. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag teure Werkzeuge aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen. Zwei Männer, die in der Nacht wegen des gleichen Verdachts in Metzingen gefasst wurden, stehen aber offenbar nicht in Zusammenhang mit der Tat im Kreis Esslingen.















Aus einem Baustellenfahrzeug in der Carl-Benz-Straße in Weilheim (Kreis Esslingen) wurden in der Nacht zum Donnerstag Werkzeuge und andere Arbeitsmaterialien gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Mittwoch und neun Uhr am Donnerstag die Fahrertür des Fahrzeugs aufgebrochen. Im Anschluss haben die Täter mehrere Werkzeuge und andere Gegenstände an sich genommen. Der Wert des Diebesguts beträgt insgesamt mehrere tausend Euro.

Einbrecher in Metzingen auf frischer Tat geschnappt

In Metzingen (Kreis Reutlingen), etwa 30 Kilometer von Weilheim entfernt, konnte die Polizei in derselben Nacht zwei Männer fest nehmen, die ebenfalls im Verdacht stehen, Werkzeuge aus abgestellten Fahrzeugen gestohlen zu haben. Die beiden Männer im Alter von 26 und 44 Jahren waren in der Nacht mehrmals aufgefallen und wurden schließlich durcheine aufmerksame Zeugin in der Nürtinger Straße in Metzingen dabei gesehen, wie sich gegen 1.30 Uhr an einem Transporter zu schaffen machten, etliche Baumaschinen aus dem Fahrzeug in ihren Transporter luden und im Anschluss davonfuhren.

Nach ersten Erkenntnissen kein Zusammenhang mit Weilheim

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Metzingen konnte das verdächtige Fahrzeug kurz darauf in unmittelbarer Nähe anhalten und die Männer festnehmen. Der Kastenwagen war bis unter das Dach mit zum Teil hochwertigen Werkzeug, Baumaschinen und einem Fahrrad beladen. Da die Männer bei ihren Einbrüchen jedoch anders vorgingen, als die Einbrecher in Weilheim, geht die Polizei momentan nicht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt, sagte ein Polizeisprecher unserer Zeitung.