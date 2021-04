1 Nachdem der 24-Jährige von der Polizei in Gewahrsam genommen worden war, verbrachte er den Rest der Nach in der Ausnüchterungszelle (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Axel Heimken

Ein 24-Jähriger hat gestern in Weilheim für reichlich Chaos gesorgt. Weil sich der alkoholisierte Mann abreagieren musste, flogen am späten Freitagabend gleich mehrere Leitpfosten durch die Luft.

Weilheim/Teck - Viel zu tief ins Glas geschaut hatte am Freitagabend ein 24-Jähriger in Weilheim: Er riss gleich mehrere Leitpfosten in der Egelsbergstraße aus ihrer Verankerung und sorgte dabei für eine erhebliche Verkehrsgefährdung.

Weil er sich nach einem Streit abreagieren musste, riss der alkoholisierte 24-Jähriger gegen 23.40 Uhr mehrere Leitpfosten heraus und warf diese auf die Straße. Ein vorbeifahrender Pkw konnte den Hindernissen gerade noch ausweichen. Im gleichen Moment warf der 24-Jährige einen dieser Leitpfosten nach dem Pkw, verfehlte diesen nur knapp. Der 24-Jährige wurde kurze Zeit später von einer Streife des Polizeireviers Kirchheim in Gewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.