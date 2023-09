1 Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Foto: IMAGO/Jürgen Held

Nach einem Unfall zwischen Weilheim und Holzmaden im Kreis Esslingen sucht die Polizei nach einem unbekannten Motorradfahrer. Dieser könnte an dem Sturz einen 80 Jahre alten Radfahrers beteiligt gewesen sein.











Link kopiert

In Weilheim im Kreis Esslingen wurde am Dienstag ein 80-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war dabei offenbar ein noch unbekannter Motorradfahrer beteiligt, der jedoch einfach weiter fuhr.

Den Angaben zufolge fuhr dieser offenbar auf der Weilheimer Straße von Holzmaden in Richtung Weilheim. An einer Kreuzung kurz nach der Brücke über die A 8 scherte der Motorradfahrer dann nach links aus, offenbar um einen Zusammenstoß mit dem 80-jährigen Radler zu verhindern. Dieser war von recht gekommen und hatte an der Kreuzung Vorfahrt. Der Radfahrer stürzte nach der Begegnung, ob es einen Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen gab ist noch unklar. Der 80-Jährige wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei ermittelt, insbesondere zu den ersten Hinweisen zum davon gefahrenen Biker.