Weilheim: Raffinierte Trickbetrügerin liebt Butterbrezeln und die Alb

Der Schwabenkrimi „Butterbrezeln und Betrüger“ spielt im idyllischen Weilheim am Fuß der Schwäbischen Alb. Liebeserklärung an eine Kleinstadt.











Ein Mord im Backhäusle und die Landfrauen spielen eine Rolle im neuen Weilheim-Krimi von Autorin Cindy Jäger. Der Schwabenkrimi „Butterbrezeln und Betrüger“ wird in der Weilheimer Stadtbücherei vorgestellt.

Am Donnerstag, 23. Oktober liest Jäger aus ihrem Buch und stellt ihre Ermittlerin und Ex-Trickbetrügerin Katrin Schimmelpfennig aus Berlin im Rahmen der Lesung um 19.30 Uhr literarisch vor.

Die Kleinstadt Weilheim und die Schwäbische Alb im Fokus

Als ihr ausgerechnet ein Mord im Backhäusle der Landfrauen den Neustart in ein ehrliches Leben zu verderben droht, geht die Betrügerin in Weilheim und auf der Schwäbischen Alb auf Verbrecherjagd, heißt es in der Einladung.

Der eher gemächlich erzählte Cozy-Krimi spielt auf dem Land

Nur der Kriminalhauptkommissar Thomas Franke droht ihr bei ihren Recherchen gefährlich zu werden. Wer Weilheim und die Schwäbische Alb kennt, wird viele bekannte Orte im Buch wiedererkennen, den der Verlag auch wegen der ländlichen Schauplätze als Cozy-Krimi bezeichnet.

Die Autorin Cindy Jäger stellt ihren Weilheim-Krimi in Weilheim vor. Foto: privat

Die Autorin Cindy Jäger, die in der Nähe von Leipzig aufwuchs und als Lehrerin in Berlin und Ungarn arbeitete, wohnt inzwischen im idyllischen Weilheim.

Inspirieren für ihre Krimis und Familiengeheimnisromane lässt sich Jäger offenbar bei ihrer Arbeit als Qualitätstesterin und beim Wandern.

Karten für die Lesung gibt es für acht Euro in der Weilheimer Stadtbücherei unter Telefon: 0 70 23 / 10 62 22 oder per E-Mail unter: stadtbuecherei@weilheim-teck.de.