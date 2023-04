Heimische Superfoods Sechs essbare Wildkräuter aus dem Kreis Esslingen

Die Natur in der Region bietet eine Fülle an Lebensmitteln, die oft übersehen oder als Unkraut abgetan werden. Sechs heimische Wildkräuter, die reich an Nährstoffen sind, viele gesunde Inhaltsstoffe enthalten und positive Wirkungen auf den Körper haben.