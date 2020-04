Insolvenz Rexer fährt nicht mehr in Esslingen – ab Juli

Esslingen kann möglicherweise schon bald etwa ein Drittel seiner Linien nicht mehr bedienen: Das sich in Insolvenz befindliche Busunternehmen Rexer stellt seinen Betrieb in Esslingen ein. Die Folge: 24 Rexer-Busse fahren ab 1. Juli nicht mehr. Der Vertrag mit der Stadt wurde zum 30. Juni gekündigt, wie Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli von der Pluta Rechtsanwalts GmbH und die Stadt am Mittwoch übereinstimmend meldeten.