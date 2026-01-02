Weilheim im Kreis Esslingen: Unbekannter zündet Feuerwerksbatterie in Bank – Zeugen gesucht

1 Eine bislang unbekannte Person hat mit Feuerwerkskörpern die Räume einer Bank in Weilheim stark beschädigt (Symbolfoto). Foto: dpa

In der Silvesternacht hat ein bislang Unbekannter erst einen Böller, dann eine Feuerwerksbatterie in einer Bankfiliale in Weilheim (Kreis Esslingen) gezündet.











Erst zünden Unbekannte in der Silvesternacht einen Böller in einer Weilheimer Bankfiliale, anschließend noch eine Feuerwerksbatterie. Der Vorraum der Bankfiliale, die in einem Wohnhaus untergebracht ist, wurde laut Polizei erheblich beschädigt.

Laut Polizeibericht hat gegen 2.30 Uhr ein Unbekannter zunächst einen Böller in den Vorraum geworfen, der dort detonierte. Nur wenige Minuten später wurde eine Feuerwerksbatterie vermutlich vom gleichen Kriminellen im Vorraum gezündet.

Dabei sei nicht nur das Inventar teils erheblich beschädigt worden, zudem habe sich auch Papier an einer Pinnwand entzündet, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei.

Wer hat Informationen zu dem Vorfall in Weilheim?

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Polizei noch keine Informationen vor. Zur Sicherung der beschädigten Eingangstüre war die Feuerwehr im Einsatz. Der Polizeiposten Weilheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer: 0 70 23 / 90 05 20 um Zeugenhinweise.