Weilheim im Kreis Esslingen: Knall reißt Menschen aus dem Schlaf – Explosion zerstört Mini Cooper

Wegen zwei lauten Schlägen ist auch ein Sprengstoffexperte am frühen Sonntagmorgen in Weilheim an der Teck im Einsatz.











Ordentlich geknallt hat es am frühen Sonntagmorgen in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen). Gegen 1.50 Uhr rissen zwei laute Schläge mehrere Anwohner aus dem Schlaf, die anschließend den Notruf wählten. In der Kirchheimer Straße stellten Polizisten einen beschädigten Mini Cooper fest.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war die Fahrzeugfront durch die Explosion massiv beschädigt worden. Die Vorderreifen waren luftleer und die Stoßfängerverkleidung vollständig aus der Halterung gerissen. Das Trümmerfeld erstreckte sich bis zum gegenüberliegenden Gehweg.

Sprengstoffexperte im Einsatz

Weil eine zweite Detonation nicht ausgeschlossen werden konnte, zogen die Beamten einen Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts hinzu. Dieser konnte Entwarnung geben. Es sei derzeit noch unklar, ob der Wagen gezielt ausgewählt worden sei, teilte die Polizei mit. Die Gesamtumstände sprächen nicht für einen politischen Hintergrund der Tat.

Die Polizei, die wegen der Herbeiführung eines Sprengstoffexplosion ermittelt, stellte die Überreste des Sprengsatzes sicher. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 8000 Euro, der Mini musste später abgeschleppt werden.