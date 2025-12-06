Weilheim: Außergewöhnlicher Krimi – „Ich war geschockt von der Kleinstadt-Idylle“
1
Das Bäckereicafé Scholderbeck ist einer der Schauplätze in Cindy Jägers neuem Weilheim-Krimi. Foto: Markus Brändli

Weilheim ist eine Kleinstadt wie aus dem Bilderbuch. Die Fachwerkkulisse und die nahe Alb haben die Krimiautorin Cindy Jäger auf eine ungewöhnliche Idee gebracht.

Ausgerechnet beim Café Scholderbeck will sich Cindy Jäger treffen, dem Arbeitsplatz ihrer Hauptfigur Katrin Schimmelpfennig mit der dubiosen Vergangenheit. Doch der Ort stellt sich als gute Wahl heraus, denn so kann die Autorin Jäger ganz authentisch über die Voraussetzungen berichten, die es zum Krimischreiben braucht: Eine zündende Idee, ein stimmiges Setting und einen langen Atem.

