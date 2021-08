1 Die Identität des Sprinterfahrers ist inzwischen bekannt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Weilheim an der Teck - Ein Sprinterfahrer soll einen 59-jährigen Mann auf der Bundesstraße 465 Richtung Lenningen-Gutenberg am Freitagnachmittag mehrmals daran gehindert haben, zu überholen. Die Polizei fand den Sprinter verlassen in Weilheim an der Teck und sucht nun nach Zeugen.

Sprinter zieht mehrmals Richtung Fahrbahnmitte

Wie die Polizei mitteilte, bog ein weißer Mercedes-Sprinter eines Paketzustellers gegen 15.40 Uhr kurz nach Römerstein-Donnstetten (Kreis Reutlingen) direkt vor dem Auto des 59-Jährigen auf die Bundesstraße ein, sodass dieser wohl entsprechend abbremsen musste. Der Pkw-Fahrer versuchte anschließend mehrfach, den Kastenwagen bei freier Strecke zu überholen. Der Lenker des Sprinters verhinderte dies jedoch, indem er nach links Richtung Fahrbahnmitte zog.

Pkw-Fahrer leitet Vollbremsung ein

Auf Höhe des Skilifts Pfulb schwenkte der Sprinter wohl laut derzeitigem Kenntnisstand der Polizei erneut in Richtung Fahrbahnmitte, als der Autofahrer versuchte, zu überholen. Der 59-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu vermeiden und sah daraufhin von weiteren Überholversuchen ab. Er folgte dem Sprinter und verständigte über Notruf die Polizei.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Einsatzkräfte der Polizei konnten den Sprinter dann verlassen auf einem Firmengelände in Weilheim an der Teck antreffen. Den Fahrer fanden sie dort hingegen nicht mehr. Seine Identität sei inzwischen jedoch bekannt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei mit. Zeugen und weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Sprinterfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Nummer 07021 5010 zu melden.