Weilheim an der Teck: Motorroller brennt aus – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Archivbild). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Motorroller auf einem Parkplatz bei Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) gerät am Montag in Brand. Polizei und Feuerwehr rücken aus.











Ein Motorroller hat am Montagnachmitag auf dem Parkplatz Lindenbrücke an der L1200 bei Weilheim an der Teck gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 14.20 Uhr Feuerwehr und Polizei von Passanten alarmiert, die die Flammen entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Polizei stand der Roller bereits in Vollbrand. Die Polizeibeamten konnten den Brand mit einem Feuerlöscher rasch löschen, so die Polizei.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz war, übernahm die Nachlöscharbeiten, sodass auch für das trockene Gebüsch in der Umgebung keine Gefahr bestand. Die Ursache des Brandes war wohl ein technischer Defekt, wie die Polizei berichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.