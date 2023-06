Weilheim an der Teck

Weil er auf abschüssiger, kurvenreicher Straße viel zu schnell unterwegs war, ist ein junger Motorradfahrer am Sonntagabend bei Weilheim (Kreis Esslingen) frontal in einen Pkw gekracht.















Zwischen Gruibingen und Weilheim im Kreis Esslingen ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der 26-jährige Motorradfahrer deutlich zu schnell unterwegs und deshalb in einer Kurve auf die Gegenspur geraten.

Demnach fuhr der junge Mann gegen 20 Uhr von Gruibingen kommend auf der L 1213 in Richtung Weilheim. In einer engen Kurve kam er dabei auf der abschüssigen Straße in den Gegenverkehr, wo eine 69-jährige Autofahrerin mit einer Notbremse noch versuchte, den Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch krachte der Biker frontal gegen ihren Skoda.

Glücklicherweise blieb er dabei aber unverletzt, wie der Rettungsdienst in einer folgenden Untersuchung an der Unfallstelle feststellte. Die Autofahrerin wurde ebenfalls nicht verletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 8000 Euro.