Weilerhof in Esslingen: Wie Salat, Obst und Gemüse angebaut werden

Weilerhof in Esslingen

1 Das Interesse am Betrieb auf dem Weilerhof in Esslingen war groß. Foto: /Philipp Braitinger

Viele Besucher haben am Sonntag die Salat-, Obst- und Gemüseproduktion auf dem Weilerhof in Esslingen kennengelernt. Im Rahmen der landesweiten Aktion „Gläserne Produktion“ wurden ihnen die Abläufe auf dem Obst- und Gemüsehof nahe gebracht.











Link kopiert

Die grünen und knackigen Salate sprießen nur so aus dem Boden. Auf fünf Hektar baut die Familie Rapp Obst, Salat und Gemüse auf den Feldern zwischen der Pliensauvorstadt und Weil an – inzwischen ist auch der Aussiedlerhof seit 20 Jahren dort. Im Rahmen der Landesaktion „Gläserne Produktion“ bot der Betrieb beim Hoffest am Sonntag seinen Besuchern ein umfangreiches Programm. Neben Musik, einem kleinen Bauernmarkt, Essen und Trinken wurden die Gäste auf Touren mitgenommen, bei denen ausführlich über die örtliche Lebensmittelproduktion informiert wurde.