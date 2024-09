Weil Triebfahrzeuge fehlen: Die Tälesbahn braucht Busse zur Unterstützung

1 Die Tälesbahn fährt eine Woche lang mit weniger Fahrzeugen. Foto: Elke Hauptmann

Bahnfahrer auf der Strecke zwischen Neuffen und Nürtiingen (Kreis Esslingen) müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Vom 9. bis 13. September stehen der WEG weniger Fahrzeuge als üblich zur Verfügung. Deshalb fahren Busse zur Verstärkung.











Link kopiert

Fahrgäste auf der Tälesbahn, die zwischen Neuffen und Nürtingen pendeln, müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. Nach Mitteilung der Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) stehen vom 9. bis 13. September weniger Fahrzeuge als geplant zur Verfügung. Dies führt zu Kapazitätsengpässen in den Hauptverkehrszeiten, weshalb zusätzliche Busse zur Verstärkung eingesetzt werden. Über die jeweiligen Strecken, Haltestellen und Abfahrtszeiten informiert die WEG auf ihrer Internetseite.

Die Fahrzeuge der Tälesbahn müssen spätestens nach acht Jahren einer Hauptuntersuchung, vergleichbar mit einer sehr umfassenden TÜV-Untersuchung für Kraftfahrzeuge, unterzogen werden. Dabei werden sie in ihre einzelnen Komponenten zerlegt und umfangreich geprüft. Die Großkomponenten erhalten in der Regel eine Grundüberholung. Ein in der DB-Werkstatt befindliches Fahrzeug sollte laut der WEG pünktlich zum Schulbeginn wieder im Neuffener Tal unterwegs sein, doch die Arbeiten seien nicht rechtzeitig abgeschlossen worden. Es werde erst zum Ende der ersten Schulwoche nach Neuffen zurückkehren können, heißt es. Ab Montag, 16. September, stehen für den Betrieb der Tälesbahn dann wieder mehr Fahrzeuge zur Verfügung, sodass das Busergänzungskonzept entfallen kann, informiert die WEG. Einzig der Verstärkerbus ab der Uhlandstraße in Frickenhausen zum Hölderlin-Gymnasium wird weiterhin fahren.

Übrigens: Am Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. September, können alle Busse der Linien 178, 179, 180, 191, 192, 198, 199 im Raum Neuffen kostenlos ausprobiert werden. Mit dieser Marketingkampagne möchte der VVS die Werbetrommel für die örtlichen Buslinien rühren.