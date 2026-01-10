10 Erst die Leitplanke hat den Linienbus zum Halten gebracht. Foto: SDMG

Bei spiegelglatter Straße ist ein Linienbus von der Straße abgekommen, gegen Bäume gekracht und erst an der Leitplanke zum Stehen gekommen.











Eine spiegelglatte Straße ist einem Busfahrer zum Verhängnis geworden, weshalb es Samstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Weil im Schönbuch und Waldenbuch zu einem schweren Unfall gekommen ist. Der Linienbus war nur mit dem Fahrer besetzt, als er von Weil im Schönbuch aus kommend auf der abschüssigen Straße links von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Bäume krachte. Der Bus fuhr daraufhin über eine Wiese und wieder zurück auf die Fahrbahn, wo ihn eine Leitplanke zum Halten brachte.

Der Busfahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die glatte Fahrbahn wurde umgehend gestreut. Für die Unfallaufnahme und aufgrund des querstehenden Bus wurde die Straße voll gesperrt. Die Sperrung dauerte bis 14.14 Uhr an, da auf das Spezial-Abschleppfahrzeug gewartet werden musste.

Kleiner Unfall: Weißer PKW rutscht auf Glatteis in Leitplanke

Zu einem kleineren Unfall kam es kurz vor der Einsatzstelle. Hier kollidierte ein weißer PKW mit der Leitplanke. Auch hier war die sehr glatte Strasse die Ursache für den Unfall. Verletzt wurde niemand.