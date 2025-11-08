Weil am Rhein: Linienbus fährt in Autos und Passanten - Junge Frau stirbt

1 Wie die Polizei berichtet, ist bei einem Unfall mit einem Linienbus eine junge Frau gestorben (Archivbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

In Weil am Rhein gerät ein Linienbus außer Kontrolle und prallt in Autos und Fußgänger. Für eine junge Frau endet das tödlich. Vieles ist noch unklar.











In Weil am Rhein nahe der Grenze zur Schweiz ist ein Linienbus mit mehreren Fahrzeugen und Passanten kollidiert. Dabei kam nach Polizeiangaben eine 34 Jahre alte Fußgängerin ums Leben. Mehrere weitere Menschen wurden leicht oder mittelschwer verletzt. Man gehe von einem Unfall aus, sagte ein Polizeisprecher. „Ein Anschlag war es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.“

Der Grund für den Unfall sei noch unklar, hieß es. Die Verkehrspolizei habe Ermittlungen aufgenommen. An der Unfallstelle waren laut Polizei zahlreiche Einsatzkräfte. Auch zwei Rettungshubschrauber sowie eine Drohne waren beteiligt.

Ob in dem Linienbus zum Unfallzeitpunkt Fahrgäste saßen und ob der Fahrer oder die Fahrerin des Busses ebenfalls unter den Verletzten ist, war zunächst unklar.