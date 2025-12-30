Weihnachtswunder in Offenburg: Gestohlene Weihnachtskugel taucht bei Polizei auf

1 Der 72-jährige Offenburger Daniel Zimmermann bekam von der Polizei eine verloren geglaubte Weihnachtskugel zurück - unbeschädigt. Foto: Polizei Offenburg/dpa

Erst verschwunden, dann festlich bemützt vorm Polizeipräsidium: Ein 72-Jähriger bekommt seine vermeintlich gestohlene Weihnachtskugel zurück und feiert sein eigenes Weihnachtswunder.











Weihnachtswunder, es gibt sie noch: Ein Mann aus Offenburg hat eine aus seinem Garten verschwundene Weihnachtskugel wiederbekommen - festlich mit einer Mütze dekoriert und unbeschädigt. Das fußballgroße Prachtstück sollte über die Feiertage eigentlich Freude und Besinnlichkeit verbreiten, wie die Polizei berichtete. Zum Leidwesen des 72 Jahre alten Besitzers Daniel Zimmermann war sie aber schon am ersten Weihnachtsfeiertag nicht mehr da - gestohlen, wie er vermutete. „Ich war stinksauer“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Statt zur Polizei zu gehen, startete er dann einen Aufruf über soziale Medien und erhielt das gute Stück knapp eine Woche später zurück. „Ich war sprachlos“, sagte er. „Als die Polizei mich anrief, dachte ich, das gibt’s ja wohl nicht!“

Der anonyme Dieb hatte die rot glitzernde Maxi-Kugel wohl schon wenige Stunden nach dem Entwenden vor dem Polizeipräsidium abgelegt, geschmückt mit der Weihnachtsmütze. Bis die Polizei das Fundstück aber dank inzwischen veröffentlichter Medienberichte dem Offenburger zuordnen konnte, dauerte es. Solange sorgte die Kugel im Präsidium für viel Freude, wie es weiter hieß.