1 Über Schnee an Heiligabend konnten sich die Menschen in Ochsenwang freuen. Foto: Markus Brändli

Weiße Weihnachten im Kreis Esslingen: Pünktlich zu Heiligabend rieseln die ersten Schneeflocken des Jahres. Doch bleibt die weiße Pracht auch in den kommenden Tagen?











Schöne Bescherung für Schneefans im Kreis Esslingen: Der Weihnachtsmann hat ihnen ausgerechnet an Heiligabend die ersten weißen Flocken des Jahres beschert.

Sogar zum Heiligen Vormittag in Esslingen rieselte ein wenig Schnee und hob die ohnehin gute Stimmung der Feiernden in der Innenstadt noch an. Auf den Straßen und Plätzen in der Mittelalterstadt und Umgebung hinterließ er allerdings keine bleibenden Spuren.

Weiße Pracht in Ochsenwang und Lenningen verzaubert Alb

Ganz anders auf der Schwäbischen Alb. Im Dorfkern des Bissinger Ortsteils Ochsenwang etwa hatten die Bronzefiguren „Ochs, Bauer und Katz“ eine weiße Haube. Und auch im Umfeld von Lenningen waren Dächer, Wiesen und Hänge mit ein wenig Schnee bedeckt.

Blick auf Lenningen an Heiligabend Foto: Markus Brändli

Doch wie sind die Schneeaussichten für die kommenden Tage? Der Deutsche Wetterdiens (DWD) sagt auf seinen Internetseiten für Baden-Württemberg vorher, dass es in der Nacht zum Donnerstag anfangs stellenweise wohl noch „etwas Schneegriesel“ geben werde. Bei Temperaturtiefstwerten von 0 bis -6 Grad könne es lokal Glätte durch überfrierende Nässe oder etwas Schnee geben. Der erste Weihnachtsfeiertag soll dagegen trocken sein und auch in der Prognose für Freitag ist von Schnee keine Rede.