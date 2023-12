Weihnachtstradition in Neuhausen: Selfies mit Weihnachtskrippen erobern soziale Medien

11 Annette und Wolfgang Jaudas ergänzen die Krippe immer wieder. Foto: Horst Rudel

Mit einer ökumenischen Krippenausstellung erinnern die Kirchen in Neuhausen an die 800 Jahre gewachsene Tradition der biblischen Darstellungen.











Liebevoll stellen Annette und Wolfgang Jaudas in der Liebfrauenkapelle in Neuhausen die Krippenfiguren auf. Die Holzfiguren haben verhärmte Gesichter. „Es sind Menschen, die auf der Flucht sind“, sagt der Katholik. Ihm ist es wichtig, die biblische Geschichte in die heutige Zeit zu übertragen. In diesem Jahr sind auch in der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus und in der evangelischen Christuskirche Krippen zu sehen. Denn die Legende von der Krippe jährt sich zum 800. Mal.