1 Der Esslinger Marktplatz ist einer der Hotspots des Esslinger Heiligen Vormittags. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingen gehört der erste Tagesteil des 24. Dezembers den Freunden: Die Menschen treffen sich zum Feiern am Heiligen Vormittag in der Innenstadt. Das ist 2025 geplant.











Link kopiert

Er ist mittlerweile eine fest etablierte, wenn auch nicht unumstrittene lokale Tradition: der Heilige Vormittag in Esslingen. Vor dem Fest mit der Familie werden auch in diesem Jahr wieder Tausende in die Innenstadt strömen, um sich mit Freunden zu treffen und gemeinsam auf das Wiedersehen anzustoßen. Unter den beteiligten Lokalen sind viele Altbekannte, aber auch neue Wirte.

Los geht es wie üblich bereits am Morgen des 24. Dezembers, als Hotspots mit besonder großen Menschenmengen haben sich in den vergangenen Jahren der Esslinger Marktplatz, der Roßmarkt und die Heugasse entwickelt, aber es gibt auch in anderen Teilen der Innenstadt etablierte Angebote. Nach Auflage der Stadt dürfen Gastronomiebetriebe und Gewerbetreibende, die sich eine entsprechende Erlaubnis eingeholt haben, von 10 bis 14 Uhr Alkohol ausschenken. Diese zeitliche Begrenzung gilt unter anderem, um Störungen religiöser Veranstaltungen an Heiligabend zu vermeiden.

Pfand beim Heiligen Vormittag in Esslingen auch auf Flaschen

Neu für die Gäste und Wirte ist in diesem Jahr, dass für sämtliche Trinkgefäße wie Flaschen, Becher oder Gläser ein Pfand erhoben werden muss – eine städtische Auflage, mit der das hohe Müllaufkommen reduziert werden soll. Das macht sich beispielsweise bei Kessler bemerkbar, wie Geschäftsführer Christopher Bauer mitteilt. Die Sektkellerei schenkt wie in den vergangenen Jahren im Hof und einer eigens für den Anlass aufgebauten Bar vor dem Betriebsgebäude aus. Der Betrieb hatte bislang auf Gläser Pfand erhoben – in diesem Jahr wird es auch für die Flaschen fällig. Den Mehraufwand nimmt man bei Kessler aber gerne auf sich, weil dadurch im Anschluss an die Veranstaltung weniger Aufräumarbeiten notwendig sind. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer stundenlang Flaschen auf dem Marktplatz eingesammelt“, sagt Christopher Bauer.

Ebenfalls geöffnet hat das „Karmeliter“ am Wolfstor. „Müssen wir ja“, sagt Roger Bartl und betont, seine Gaststätte gehörte zu den ersten in der Stadt, die am Heiligen Vormittag teilgenommen haben. Allerdings beklagt der Wirt sinkende Besucherzahlen in den vergangenen Jahren. Unter anderem weil es immer mehr Angebote gebe und sich die Menschenmengen mehr in der Stadt verteilten. Bartl, der neben dem Standardangebot auch einen Glühweinausschank hat, hofft dennoch, dass in diesem Jahr wieder mehr Gäste zum Heiligen Vormittag kommen – denn sein Lokal hatte einen besucherstarken Dezember.

Angebote in den Innenstädten von Kirchheim und Nürtingen

Etwas weniger Gedränge als auf dem Marktplatz und die Möglichkeit, im Park zu spielen – Jochen Masching vom Café Hygge hofft, dass das auch attraktiv für Familien mit Kindern ist. Der Betrieb, der in diesem Jahr am Maille-Park eröffnet hat, ist zum ersten Mal beim Heiligen Vormittag dabei. „Wir müssen uns rantasten“, sagt Masching. Ihm zufolge ist auf der Terrasse im Park ein Getränkeausschank geplant mit allerlei Gegrilltem, das die SG Hegensberg-Liebersbronn zubereitet. In den Innenräumen bietet das „Hygge“ außerdem auch warme Getränke und Musik.

Auch in Kirchheim gibt es die Tradition des Heiligen Vormittags. Foto: Horst Rudel

Auch in anderen Orten im Kreis Esslingen gibt es am 24. Dezember Angebote. Etwa in der Kirchheimer Innenstadt von 10 bis 14 Uhr, auch hier ist der Marktplatz einer der Hotspots. In Nürtingen ist von 10 bis 15 Uhr „Heiliger Morgen“, zahlreiche Menschen stimmen sich mit ihren Freunden in den Innenstadtlokalen auf das Fest ein. Zentrum des Geschehens ist der Vorplatz der Stadthalle K3N, zudem zieht der Stadtbalkon viele Feiernde an. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Mini-Heilige-Vormittage in einzelnen Gastronomien in den Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen. Glüh-Aperol, weitere Getränke und Leberkäsweckle ziehen seit einigen Jahren die Hochdorfer zum Eiscafé Sugar and Spice, auch dieses Jahr ist hier von 11 bis 15 Uhr „Heiliger Vormittag“.

Von Weißwurst bis Kürbissuppe:Wo im Landkreis noch geöffnet ist

Ein Weißwurstfrühstück wird um 10 Uhr im „Alten Fuhrmannshaus“ in Plochingen geboten. In „Schmollinger’s Biergärtle“ in Aichwald gibt es von 11 bis 16 Uhr Gegrilltes auf der Terrasse und Live-Musik. Kurz hinter der Landkreisgrenze in Ebersbach-Roßwälden bietet das „Bäckerhaus“ seinen Gästen Weißwurst, Currywurst, Kürbissuppe, Glühwein und Punsch.