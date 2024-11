Weihnachtstheater im Landkreis Esslingen: Der „Wunschpunsch“ ist ein Publikumsrenner

1 Magie verspricht das Esslinger Theater mit dem „Wunschpunsch“. Foto: Patrick Pfeiffer

Familientheater ist vor Weihnachten im Kreis Esslingen sehr gefragt. An der Esslinger Landesbühne hat am Samstag Michael Endes „Wunschpunsch“ Premiere. Auch andere Veranstalter verkaufen die Kultur zum Jahresende gut.











Kinder brauchen Märchen. Dass das auch in Zeiten von Smartphones und Videospielen gilt, zeigt das große Interesse an den Weihnachtsproduktionen im Landkreis Esslingen. Auch wenn es nicht immer das klassische Märchen ist. Dieses Jahr setzt Konstanze Kappenstein an der Esslinger Landesbühne Michael Endes „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ in Szene. Die Premiere ist am Samstag um 16 Uhr im Schauspielhaus.

Auf dem 30 Jahre alten Text von Michael Ende „zu surfen“, das hat Regisseurin Kappenstein wie auch dem Ensemble der Jungen WLB gefallen. Zwar passt das Familienstück zu Weihnachten, „aber es geht in dem Märchen um die Zerstörung der Umwelt“. Im November 2016 hat die Regisseurin, die im Erwachsenentheater ebenso zuhause ist wie in der Kinder- und Jugendsparte, den „Wunschpunsch“ schon am Landestheater Neuss inszeniert. „In Zeiten der Klimakatastrophe ist der Text aktueller denn je“, sagt die Regisseurin. „Und trotzdem gibt es bei uns ein Happy End“, sagt Dramaturgin Sarah Frost. Es sei herausfordernd, den Kindern einen solchen Stoff zu erzählen. Doch gerade an Weihnachten findet es Konstanze Kappenstein wichtig, sich auch mit den schwierigen Themen zu beschäftigen. Da hat Michael Ende aus ihrer Sicht „einen wunderbaren Mittelweg gefunden“.

Ein Familienstück zur Weihnachtszeit hat an der Esslinger Landesbühne lange Tradition. „Bei den Stoffen bleiben wir flexibel, bewegen uns auch mal weg vom Weihnachtsthema“, sagt Sarah Frost. Im vergangenen Jahr stand „Anton, das Mäusemusical“ auf dem Plan. „Wichtig ist das Erlebnis für die ganze Familie.“ Mit 50 Vorstellungen in Esslingen und in den Gastspielorten ist der „Wunschpunsch“ schon jetzt ein Publikumsrenner.

Auf die Atmosphäre kommt es an

Magie ist in der turbulenten Handlung um den Zauberer Beelzebub Irrwitzer eine Triebfeder. „Diese Atmosphäre möchten wir dem Publikum aller Generationen vermitteln“, sagt Bühnen- und Kostümbildnerin Carla Friedrich. Herausfordernd fand sie, ein Bühnenbild zu erschaffen, das im Esslinger Theater wie auch in den Abstecherorten funktioniert. „Ein Theaterspektakel“ will Konstanze Kappenstein dem Publikum bieten. Da gehe es auf der Bühne hoch her. „Leise ist dieser Text sicher nicht.“

Weihnachten ist auch für das Publikum der Filharmonie in Bernhausen ein großes Thema. „Die Weihnachtsgeschichte“ von Maren Kaun für Kinder von vier bis sechs Jahren ist bereits ausverkauft. „Es geht uns darum, weihnachtliche Atmosphäre zu vermitteln“, sagt Alexander Frey, der das Kulturprogramm des Kulturzentrums verantwortet. Über die Kultur wolle er Familien erreichen, zum Beispiel mit dem Tanztheater „Die dumme Augustine“ am Dienstag, den 17. Dezember, um 16 Uhr. Weihnachtlich wird es auch beim A-cappella-Konzert von Onair am Donnerstag, 19. Dezember, um 20 Uhr – die beliebte Formation ist auf ihrer Abschiedstour. Frey will ins Kulturprogramm auch die Filderstädter einbinden. „Nun singet und seid froh“ heißt es am Sonntag, den 15. Dezember, um 16 Uhr bei einem Gesangs-Event mit der Musikschule Filum.

Ausverkauft sind die Weihnachtsgeschichten des Kulturbüros Ostfildern. „Die klassischen Produktionen laufen ebenso gut wie modernere Ansätze“, sagt die Leiterin Julia Schlipf. Deshalb wechselt sie diese bei den Produktionen immer mal wieder ab. Weihnachten ist für sie die Zeit der Familienstücke – ganz gleich, ob sie auf biblischen Geschichten, auf Märchen oder sogar auf aktuellen Themen basieren.