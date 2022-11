1 Harald Flößer, Vorsitzender der EZ-Weihnachtsspendenaktion, Mit-Organisatorin Ursula Seybold, Hausherr Walter Bräuninger sowie die Künstler Daniela Kirchner und Buddy Bosch (von links) nehmen im Sirnauer Hof Maß für ein stimmungsvolles Adventssingen. Foto: Horst Rudel

Viele Menschen werden in nächster Zeit mit Spenden und Aktionen dazu beitragen, dass die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung Menschen in Not helfen kann. Der Musiker Buddy Bosch lädt am 4. Dezember zum Adventssingen ins Hofgut Sirnau ein.















Süßer die Glocken nie klingen als in der Weihnachtszeit – und vielen Menschen ist es in den Wochen vor Heiligabend ein Bedürfnis, die stimmungsvollsten Lieder aus dem weihnachtlichen Repertoire zu singen. „Dann ist es am schönsten, wenn man diese Freude mit anderen teilen kann“, weiß der Esslinger Musiker Buddy Bosch. Weil er ein großes Herz hat, lädt er am Sonntag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr zu einem Adventssingen zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion ein. Im stimmungsvollen Ambiente von Walter Bräuningers Hofgut Sirnau ist das Publikum nicht nur zum Mitsingen eingeladen – es kann auch Gutes tun: Alle Einnahmen der Veranstaltung gehen an die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung. Maximal 150 Mitsinger und Zuhörer können dabei sein.

Hilfe in schwierigen Zeiten

Harald Flößer, Vorsitzender der Weihnachtsaktion, freut sich über jede Unterstützung: „Die Zeiten sind schwieriger geworden, und es zeichnet sich schon jetzt ab, dass in diesem Jahr noch weit mehr Menschen als bisher unverschuldet in Not geraten werden. Die Weihnachtsspendenaktion unserer Zeitung möchte helfen, so gut es nur geht. Solche Zeichen der Solidarität sind in solchen Zeiten wichtiger denn je.“ Doch die Helfer können nur helfen, wenn auch sie Unterstützung erhalten. Und da kommt Buddy Bosch ins Spiel. Er war bereits vor zwei Jahren bei „Kultur.Gut“, der EZ-Kulturwoche im Netz, mit im Boot und hatte schon damals die Idee, ein Adventssingen für den guten Zweck zu organisieren.

Zunächst hat ihm Corona jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht – nun kann er gemeinsam mit unserer Zeitung endlich an den Start gehen. Und er hat hochkarätige Unterstützung: Armin Sabol, der sich als Gitarrist unter anderem in Peter „Major Tom“ Schillings Band einen Namen gemacht hat, ist ebenso dabei wie der Bassist Hardy Fritsch und der Pianist Stefan Weidner, der den EZ-Corona-Song „Nur gemeinsam“ komponiert hat. Buddy Bosch und Daniela Kirchner führen als Duo Buddy & Ela durchs Programm und geben auch gesanglich den Ton an. „Wir nehmen die schönsten Weihnachtsklassiker ins Repertoire auf und freuen uns über jeden, der mitsingt“, sagt Buddy Bosch. „Wer lieber zuhört und sich einfach am Klang der wunderschönen Melodien freut, ist ebenso willkommen.“ Und als Extra-Bonbon hat Buddy Bosch einen eigenen Weihnachtssong komponiert.

Singen mit Herz und Seele

Buddy Bosch hat schon häufiger in der Vorweihnachtszeit zum Benefiz-Adventssingen in die Kirche und den Gemeindesaal des Esslinger Stadtteils Sirnau eingeladen. Und der Zuspruch wurde von Jahr zu Jahr größer, weil die Menschen gespürt haben, dass die Veranstaltungen mit Herz und Seele organisiert waren. So soll es auch diesmal sein. Und weil Gemeinsinn in Sirnau besonders groß geschrieben wird, wollen viele zum Gelingen beitragen. Ursula Seybold, die frühere Bürgerausschuss-Vorsitzende, spielt im Organisationsteam eine wichtige Rolle, die Freiwillige Feuerwehr Sirnau kümmert sich um Sitzplätze, und natürlich werden fleißige Helferinnen und Helfer für warme Getränke und etwas zum Knabbern sorgen.

Was das Organisationsteam ganz besonders freut: Walter Bräuninger öffnet die Tore des malerischen Hofguts Sirnau. Umgeben von pittoresken Fachwerkhäusern, alten Scheunen und kleinen Wachtürmen auf der alten Hofmauer darf das Publikum eine ganz besondere Weihnachtsstimmung genießen. Walter Bräuninger hat keine Sekunde gezögert, die gute Sache zu unterstützen: „In schwierigen Zeiten muss man zusammenhalten und denen helfen, die gerade jetzt Unterstützung brauchen. Da ist es für uns selbstverständlich, dass auch wir unseren Beitrag zum Gelingen leisten.“

Mitsingen und spenden

Vorverkauf

Eintrittskarten für das Adventssingen am Sonntag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr im Sirnauer Hof kosten 15 Euro, für Kinder 7,50 Euro. Alle Einnahmen gehen an die Weihnachtsaktion. Bis sieben Jahre ist der Eintritt frei. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Andrea Menzes Boutique Paulette am Esslinger Postmichelbrunnen, bei Ursula Seybold im Falkenweg 12 in Sirnau und beim EZ-Servicepoint in der Zeppelinstraße 116.

Kreissparkasse EsslingenIBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36 BIC: ESSLDE66XXX

BW BankIBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53BIC: SOLADEST600

Volksbank Mittlerer NeckarIBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00BIC: GENODES1NUE

unter www.wirwunder.de/projects/114495