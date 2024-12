Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung: Gutes tun mit Bräschdlengsgsälz und einigem mehr

1 Das närrische Prinzenpaar aus Neuhausen, Christiane I. und Martin I., packte zur Freude von Elfriede Beuck (links) mit an. Foto: Roberto Bulgrin

Die Landfrauen aus RSKN wurden bei ihrem Marmeladenverkauf für die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung vom Fasnets-Prinzenpaar der Neuhausener Narren unterstützt.











Es gibt Termine, die gehören so selbstverständlich zur Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung wie die Kerzen auf den Adventskranz: Der Marmeladenverkauf der Landfrauengruppe Rüdern/Sulzgries/Krummenacker/Neckarhalde (RSKN) gehört dazu – und war einmal mehr ein großer Erfolg. Seit wie vielen Jahren die Aktion, deren Erlös komplett an die guten Zwecke fließt, bereits durchgeführt wird, vermag heute niemand mehr genau zu sagen. 30 Jahre sind es aber bestimmt schon.

Eine Premiere gab es heuer am Stand im Einkaufszentrum Das ES dennoch: Erstmals packte das Prinzenpaar des Narrenbunds Neuhausen tatkräftig mit an. Christiane I. und Martin I. hatten sich dafür ins Nikolaus-Häs geworfen. Aus gutem Grund, wie die Narrenprinzessin erklärte: „Vom ersten Advent bis zum 1. Januar ist brauchtumsfreie Zeit, damit sich die Familien auf Weihnachten einlassen können.“ Da werde also auch kein Ornat getragen.

600 Gläser Marmelade und 40 teils außergewöhnliche Sorten

Der guten Sache tat das „etwas andere Prinzenpaar-Kostüm“ allerdings keinen Abbruch. „Zwei Leute mehr, das hilft uns natürlich“, sagte RSKN-Landfrau Elfriede Beuck. „Und seit die beiden da sind, läuft’s hier auch“, fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu. Zweiteres stimmte natürlich nicht so ganz, denn bereits am Mittwochmorgen gingen Guatsle, Socken und – vor allem – Marmelade weg wie warme Wecken. 600 Gläser hatten die Landfrauen aus zahlreichen der insgesamt 16-Kreisverbands-Ortsgruppen eingekocht und für die EZ-Weihnachtsspendenaktion zur Verfügung gestellt.

Als echte Renner erwiesen sich, neben dem klassischen Bräschdlengsgsälz, vor allem die eher außergewöhnlichen unter den 40 Sorten. Die Birnenmarmelade war bereits gegen Mittag ausverkauft. Auch Feige, Josta und Kaki liefen ausgezeichnet. Mit den ersten Stunden war Bärbel Karpentier von den RSKN-Landfrauen jedenfalls zufrieden: „Wir haben zwar insgesamt deutlich weniger Marmelade als im vergangenen Jahr, aber dafür dürfte dieses Mal alles wegkommen.“

Mit 5500 Euro haben die Landfrauen 2023 den Spendentopf gefüllt. Ein ähnlich hohes Ergebnis scheint dieses Mal kaum möglich. „Außer wir verkaufen mehr Socken und alle Guatsle“, rührte Marianne Scherrieble, die Vorsitzende der RSKN-Landfrauen, lachend die Werbetrommel, während ihre Kollegin Christa Mauz drei Gläser Kirschmarmelade über den Tresen reichte. Auch Prinz Martin I. verkaufte die leckeren Aufstriche eifrig. „Während unserer Fasnets-Kampagne sammeln wir ja eigentlich Geld für das Stuttgarter Kinderhospiz. Bei der EZ-Weihnachtsspendenaktion zu helfen, ist uns aber ebenfalls ein Herzensanliegen“, stellte er klar. „Hoffentlich kommt richtig viel zusammen.“

Verkauf Gelegenheit, den Stand der RSKN-Landfrauen im Esslinger Einkaufszentrum Das ES vollends leer zu kaufen, gibt es nur noch an diesem Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr.

Zur EZ-Weihnachtsspendenaktion

Kampagne

Zum mittlerweile 58. Mal läuft die EZ-Weihnachtsspendenaktion, hinter der der Verein „Gemeinsam helfen“ steht. Die eingehenden Spenden kommen Familien und Einzelpersonen im Kreis Esslingen zugute, die in finanziellen, medizinischen oder sozialen Notlagen sind. Auch soziale Projekte werden unterstützt.

Spenden

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00. Oder einfach im Internet auf der Spendenplattform www.wirwunder.de/projects/145000.