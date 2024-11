Weihnachtsmusik abseits des Markttrubels: Esslingens klangvolle Antwort auf den Gema-Ärger

1 Ein Bild, auf das die Esslinger Weihnachtsmarkt-Besucher diesmal verzichten müssen: Die gewohnte Kulturbühne am Marktplatz wird es diesmal nicht geben. Trotzdem werden die örtlichen Musikensembles nicht leer ausgehen. Foto: Kulturamt/Gudrun Fretwurst

Weil die Gema Weihnachtsmarkt-Veranstalter 2024 für Livemusik-Darbietungen stärker zur Kasse bittet, wird es diesmal keine Kulturbühne für örtliche Ensembles am Marktplatz geben. Doch die Stadt hat für Chöre, Schulen und Musikvereine eine andere Idee.











Link kopiert

Der Ärger war bei vielen groß, als es sich vor einigen Tagen herumsprach, dass es in diesem Jahr keine Kulturbühne für örtliche Vereine und Musikgruppen auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt geben wird. Weil die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) die Weihnachtsmarkt-Betreiber in diesem Jahr stärker zur Kasse bittet als bisher, ist auf vielen Märkten quer durch die Republik deutlich weniger oder sogar keine Livemusik mehr geplant. Von den höheren Gebühren ist auch der Esslinger Weihnachtsmarkt betroffen. Die Stadt hat inzwischen beschlossen, auf die gewohnte Kulturbühne am Weihnachtsmarkt zu verzichten. Nun gibt das Kulturamt eine klangvolle Antwort auf den Gema-Ärger: Abseits des Markttrubels wird es eine Bühne auf dem Kessler-Platz geben.