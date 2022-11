Weihnachtsmarkt in Wernau

11 In herrlichem Lichterglanz erstrahlt der Wernauer Weihnachtsmarkt auf dem Stadtplatz. Foto: Rainer Hauenschild /Rainer Hauenschild

Der Weihnachtsmarkt in Wernau ist am Donnerstagabend eröffnet worden und zog zahlreiche Besucher auf den Stadtplatz.















Den Wernauern ist schon weihnachtlich zumute, denn nach zwei coronabedingten Pausen ist der Weihnachtsmarkt wieder seit Donnerstagnachmittag eröffnet.

Unter der gut zehn Meter hohen Tanne auf dem Stadtplatz und auf dem Plateau beim Parkhaus laden über 30 Weihnachtsbuden und Verkaufsstände zum Bummeln und Verweilen ein. Die Schleckerbuden bringen wie in all den Jahren zuvor mit dem Duft von Glühwein und Punsch, Waffeln, Langosch, Schupfnudeln und gebrannten Mandeln vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt. Für Geschenke und die eigene Adventsdekoration werden Kunsthandwerk, Selbstgemachtes aus Küche, Näh- und Strickstube, Adventsgestecke und Türkränze, Schnitzereien und viele andere Geschenkideen angeboten.

Weihnachtskrippe und Karussell für die Kleinsten

Neben einer Vielzahl an leckeren Speisen und Adventsdeko gibt es auch eine Weihnachtskrippe mit Holzschafen und Holzeseln. Zudem ist das Kinderkarussell für die Kleinsten ein beliebter Anziehungspunkt. Ein weiteres Highlight ist, wie jedes Jahr die große BDS-Weihnachtslotterie mit vielen Gewinnen, die vom Bund der Selbstständigen und vielen Unternehmen aus Wernau gestiftet wurden.