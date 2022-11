13 Rund um den Fischbrunnenplatz ist beim Plochinger Weihnachtsmarkt einiges geboten. Foto: /Rainer Hauenschild

Noch bis Sonntag läuft in Plochingen der Weihnachtsmarkt. Wir haben die Bilder von der Eröffnung.















Noch bis Sonntag lädt das Stadtmarketing Plochingen und das städtische Kulturamt zum märchenhaften Markt in die Stadt. Eröffnet wurde der Markt am Freitag Abend von Bürgermeister Frank Buß.

Neben erleuchteten Fachwerkhäusern und festlichen Dekorationen wie Tannenbäumen und Schneekristallen ist einiges für den Gaumen geboten. Am Fischbrunnenplatz und entlang der Marktstraße gibt es Waffeln, Punsch und andere Speisen. Darüber hinaus locken Vereine mit musikalischer Unterhaltung, Stände mit Dekorations- oder Handwerksartikeln sowie ein Kunst und Schmuckmarkt im Alten Rathaus. Am „Weihnachts-Wunschzettel-Baum“ in der Bücherei können zudem Kindern aus Plochinger Familien Geschenke ermöglicht werden, auch wenn die Familien sich dies sonst nicht leisten könnten.

Zu den Besuchern am Wochenende wird auch der Nikolaus zählen, zudem unterstreichen Figuren aus den Märchen der Gebrüder Grimm das märchenhafte Thema des Marktes. Hauptmotto ist dabei in diesem Jahr Schneewittchen. Am Samstag ist der Markt von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. An allen Tagen fährt ein kostenloser Pendlerbus von der Ottilienkapelle zum Stumpenhof und zurück. Tagesaktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.stadtmarketing-plochingen.de.