Lange Autoschlangen, Staus und stockender Verkehr: Wenn in Kürze der Esslinger Weihnachtsmarkt öffnet, werden Parkplätze in der Innenstadt noch knapper sein als sonst. Denn es werden hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet – und nicht alle reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum mittelalterlichen Budenzauber an. Wer mit dem Auto kommt, muss unter Umständen mit einer längeren Parkplatzsuche rechnen.

Denn Parkplätze gibt es zwar, allerdings nicht immer genug für alle in den besonders gefragten Ecken. So sind in der Vorweihnachtszeit immer wieder lange Autoschlangen vor manch Parkhaus zu beobachten. Offenbar lassen sich viele nicht davon abschrecken, wenn das Parkleitsystem null freie Plätze für eine Tiefgarage anzeigt und nehmen lieber eine längere Wartezeit in Kauf als eine entferntere Alternative anzufahren.

Esslinger Parkleitsystem steuert Besucher zu freien Parkplätzen

Christoph Hornikel bestätigt, dass sich die Parksituation in den Parkhäusern in der Vorweihnachtszeit anspannt. Hornikel ist Geschäftsführer der Park Service Hüfner GmbH, die in Esslingen die Parkhäuser am Marktplatz sowie am Hengstenberg-Areal betreibt. Die Tiefgarage am Marktplatz verfüge über 278 Parkplätze, die am Hengstenberg-Areal über 423 – einige davon für Dauerparker, die meisten jedoch frei verfügbar. Man sei an das städtische Parkleitsystem angebunden – die Kunden würden so in aller Regel frühzeitig auf die noch freien Kapazitäten in den Garagen hingewiesen, so Hornikel. Auf diese Weise könne man die hohe Nachfrage regulieren.

Auch Ute Zielke, Centermanagerin des Dick-Areals, spricht von großem Andrang im Parkhaus „Das Dick“ in der Kandlerstraße. „In der Adventszeit sind wir eigentlich immer ausgelastet“, berichtet sie. An den Wochenenden könnten sich durchaus auch Warteschlagen vor der Tiefgarage bilden, zumal von den 280 Stellplätzen im Parkhaus rund 100 an Dauerparker vergeben seien. Allerdings habe man vor Kurzem auf eine neue Technik umgestellt, die das Ein- und Ausfahren reibungsloser gestalte – und wenn es zu größeren Staus komme, seien Mitarbeiter zur Stelle, die im Zweifelsfall die Schranke öffneten: „Das bringt ja keinem etwas, wenn die Gäste stundenlang im Stau stehen“, so Zielke.

Esslinger Parkhausbetreiber setzen zusätzliches Personal ein

Die Firma Apcoa, die neben dem Parkhaus am Neckar Forum auch das Parkhaus beim Bahnhof betreibt, berichtet ebenfalls von großem Andrang. In der Adventszeit seien beide Parkhäuser regelmäßig voll belegt, teilt das Unternehmen mit. Dann könne es durchaus zu längeren Wartezeiten oder Staus kommen. Je nach Bedarf und Andrang setze man in der Vorweihnachtszeit auch zusätzliches Personal in den Parkhäusern ein. Aufgrund einer Sanierung im Parkhaus am Bahnhof stehen laut einem Unternehmenssprecher in den beiden Parkhäusern derzeit insgesamt nur rund 350 Parkplätze zur Verfügung.

In den Parkhäusern Küferstraße/Altstadt sowie im ES, die von der B+B Parkhaus GmbH betrieben werden, stehen laut dem Niederlassungsleiter Matthias Pommerenke insgesamt rund 540 Stellplätze, abends und am Wochenende wegen einer Kooperation mit der benachbarten Hochschule sogar knapp 700 Parkplätze zur Verfügung. Bei passendem Wetter seien die Parkgaragen zu Weihnachtsmarktzeiten durchaus ausgelastet. Um Kunden zu helfen, die etwa ihren Geldbeutel vergessen hätten oder ihr Auto nicht fänden, blieben die Mitarbeiter in der Adventszeit abends bis etwa 22 Uhr in den Parkhäusern statt nur bis 20 Uhr wie sonst, sagt Pommerenke. Am Parkhaus Küferstraße gebe es in der Regel keinen Stau, am ES hingegen könne es wegen der Ampelschaltung an der nahen Kreuzung immer mal wieder zu Rückstaus kommen.

Pünktlich zur Adventszeit ist auch das Parkhaus Pliensauturm wieder geöffnet. Laut Adrijana Roleff war die Parkgarage wegen einer Betonsanierung seit September gesperrt und wurde erst Anfang der Woche wieder komplett freigegeben. Roleff ist Geschäftsführerin der Eckhard Roleff GmbH, die Eigentümerin des Parkhauses ist. Das vor etwa 25 Jahren erbaute Gebäude verfügt laut Roleff über 360 Stellplätze, davon etwa 60 für Dauerparker. „In der Vergangenheit wurde das Parkhaus in der Adventszeit sehr gut besucht. Zu dieser Zeit haben wir die höchste Nutzung des Jahres“, so Roleff.

Deshalb sei es ihrer Firma in der Vorweihnachtszeit besonders wichtig, auf reibungslose Abläufe, Sauberkeit und eine ausreichende Beleuchtung zu achten. Durch ständige Kontrollen der Technik versuche man sicherzustellen, dass die Kassen, die Schranken und der Aufzug immer einsatzbereit seien. Allerdings: „Im Normalfall geht die Belegung an guten Tagen nicht über 90 Prozent hinaus, sodass es selten zu Wartezeiten kommt“, sagt Roleff. Zudem sei zu den regulären Öffnungszeiten immer mindestens ein Mitarbeiter vor Ort, der bei Problemen helfen könne.

Stadt empfiehlt öffentlichen Nahverkehr

Parkleitsystem

Laut Esslinger Stadtverwaltung sind die Parkhäuser in der Innenstadt gerade in der Vorweihnachtszeit häufiger ausgelastet als sonst – vor allem an den Adventswochenenden. Das städtische Parkleitsystem zeige die noch verfügbaren Kapazitäten in den jeweiligen Parkhäusern an. Zudem werde in der Berliner Straße eine zusätzliche Hinweistafel zu weiteren Parkmöglichkeiten aufgestellt. Insbesondere während des Weihnachtsmarkts empfiehlt die Stadt den Besuchern aber, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Weihnachtsmarkt

Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt beginnt am 25. November und endet am 22. Dezember. In dieser Zeit rechnet die Stadt mit rund einer Million Besucherinnen und Besuchern.