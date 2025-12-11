Weihnachtsmarkt in Esslingen: Lebende Krippe „gehört zur Weihnachtszeit dazu“ – Tierschützer sehen das anders

Lebende Krippe „gehört zur Weihnachtszeit dazu“ – Tierschützer sehen das anders

1 Esel und Schafe am Esslinger Postmichelbrunnen: Nicht jeder ist ein Fan von Tieren auf dem Weihnachtsmarkt. Foto: Roberto Bulgrin

Tierschützer fordern die Abschaffung der lebenden Krippe in Esslingen, doch die Stadt verteidigt die Tradition. Was steckt hinter der Kontroverse?











Zwei Esel, zwei Schafe und zwei Lämmer leben während des Esslinger Weihnachtsmarkts für einige Wochen am Postmichelbrunnen. Die Tiere sind Teil der lebenden Krippe, die seit mehr als 25 Jahren stets in der Adventszeit eingerichtet wird. Doch immer wieder wird auch Kritik daran laut. Nun hat der Verein „Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg“ eine Kampagne gegen die lebende Krippe in Esslingen gestartet.