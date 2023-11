Weihnachtsmarkt in Esslingen: Ein halbes Wochenende zum Auftakt

8 Dichtes Gedränge in der Budenstadt auf dem Esslinger Marktplatz. Foto: /Philipp Braitinger

Großer Andrang am Samstag, geschlossene Buden am Sonntag – das erste Wochenende des Esslinger Weihnachtsmarktes war in diesem Jahr ungewöhnlich.











Die Adventszeit steht kurz bevor. Am Donnerstagabend eröffnete der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen. Am Samstag nutzten zahlreiche Besucher eine der ersten Gelegenheiten zum Schlendern durch die liebevoll geschmückte Budenstadt auf dem Markt- und Rathausplatz sowie dem Hafenmarkt bis in die Ritterstraße. Winterzauber, Glitzerschein und Glühweinduft sorgten für die passende Einstimmung auf das Weihnachtsfest. „Es ist eine sehr gute Atmosphäre“, freute sich Petra Pfeiffer. Sie leitet das Veranstaltungsmanagement der Esslinger Markt- und Eventgesellschaft.