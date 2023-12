Weihnachtsmarkt in Esslingen: Champignons aus der Pfanne und andere vegane Leckerbissen

1 Jens Harbrecht brät die Rosmarinkartoffeln mit Rapsöl. Foto: Roberto Bulgrin

Die veganen Köstlichkeiten an den Ständen des Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkts sind im Kommen. Aber man muss sie auch finden.











Link kopiert

Der Wildschweinkopf auf der Bräterey von Karl Göbel lässt es kaum erahnen. In einer riesigen Pfanne röstet Jens Harbrecht auf dem Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt Champignons – und zwar vegan zubereitete. „Die sind hier der Renner. Auf dem Volksfest in Stuttgart gingen sie nicht so gut weg.“ Daneben brät er Rosmarinkartoffeln. Alles wird mit Rapsöl gemacht. Neben den klassischen Wildspezialitäten gibt es an dem Stand zwei Gerichte, die ohne tierische Bestandteile auskommen. Beim Kräuterrahm allerdings muss Harbrecht passen. Vegane Soßen seien nicht im Angebot. Für konsequente Veganer gibt es das gebratene Gemüse dann nur pur.