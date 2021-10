1 In diesem Jahr soll der Esslinger Weihnachtsmarkt kleiner und pandemiekonform über die Bühne gehen. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Weihnachtsmarkt soll kein Corona-Opfer werden. Die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) hat ein Konzept in abgespeckter Form vorgelegt, das eine Durchführung der Traditionsveranstaltung auch in Pandemie-Zeiten möglich machen soll.















Esslingen - Es weihnachtet. Nicht laut Kalender, aber in den Gedanken mancher Esslinger. Aussteller, Gastronomen, Einzelhändler und Organisatoren bereiten den Weihnachtsmarkt mit Start am Dienstag, 23. November, vor. Im Vorjahr war er ausgefallen. 2021 soll er in abgespeckter Form mit einem Anti-Corona-Konzept über die Bühne gehen. Die Reaktionen auf den Markt der geringeren Möglichkeiten sind gemischt.