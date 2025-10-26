1 Der Esslinger Weihnachtsmarkt gehört zu den schönsten in ganz Deutschland. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Weihnachtsmarkt profitiert von einem neuen Gema-Sondertarif. Das hat Auswirkungen auf die Kosten und die Atmosphäre.











Der neue bundesweite Gema-Sondertarif für Weihnachtsmärkte sorgt ab der kommenden Saison für eine deutliche finanzielle Entlastung für den Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt. Der neue Tarif reduziert die Vergütung für öffentliche Musiknutzungen auf Weihnachtsmärkten um 35 Prozent. Der Sondertarif gilt bundesweit ab der Saison 2025 für die kommenden vier Jahre.

„Ich freue mich sehr, dass durch den neuen Tarif insbesondere Kommunen mit traditionellen Weihnachtsmärkten wie Esslingen profitieren. Das ist eine wichtige Unterstützung für die Veranstalterinnen und Veranstalter vor Ort und stärkt unser kulturelles Miteinander in der Adventszeit“, kommentierte die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr (Grüne).

Zu Lösung beigetragen habe ein Dialogformat, das von der Grünen Landtagsfraktion ins Leben gerufen worden war, betonte Lindlohr. Dabei bezieht sie sich auf ein Treffen im Dezember vergangenen Jahres, das unter dem Titel „Kulturgut Weihnachtsmarkt erhalten“ stattfand und an dem unter anderem die Gema, die Dehoga Baden-Württemberg und der Städte- und Gemeindetag teilnahmen.

„Musik gehört zum Weihnachtsmarkt wie Glühwein und Kerzenschein“

Für die Nutzung von Musik gibt es für Weihnachtsmärkte einen Rabatt von 35 Prozent. Foto: Roberto Bulgrin

„Musik gehört zum Weihnachtsmarkt wie Glühwein und Kerzenschein – sie schafft Atmosphäre und verbindet Menschen. Deshalb war es mir wichtig, dass die Kosten für die Kommunen in einem fairen Verhältnis stehen und der Fortbestand dieser besonderen Märkte gesichert bleibt“, so Lindlohr weiter.

Der Esslinger Weihnachtsmarkt mit seinem historischen Ambiente und seinem großen Engagement ehrenamtlicher Musikerinnen und Musiker ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region. „Die Tarifsenkung kann nun einen Beitrag leisten, um dieses kulturelle Herzstück unserer Stadt zu bewahren und lebendig zu halten“, betonte Lindlohr.