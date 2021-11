1 Neben den Buden wird auch ein Zaun aufgebaut. Das Festgelände des Esslinger Weihnachtsmarktes wird zur besseren Anti-Corona-Kontrolle eingezäunt. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen - Ein Zaun soll das Infektionsgeschehen im Zaum halten: Der Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt werde wie geplant am kommenden Dienstag, 23. November, starten, bekräftigten Oberbürgermeister Matthias Klopfer und Stadtmarketingchef Michael Metzler am Freitag in einer kurzfristig anberaumten Online-Pressekonferenz. Doch am Rathaus- und am Marktplatz sowie am Hafenmarkt würden Zäune aufgestellt. An sieben Prüfzelten sollen außerdem 2-G-Kontrollen durchgeführt werden, so Klopfer und Metzler. Nur vollständig Geimpfte und Genesene dürfen die Budenstadt betreten.