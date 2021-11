Aufbau geht nahtlos in den Abbau über

1 Am eigentlichen Eröffnungstag wird der Esslinger Weihnachtsmarkt nach der kurzfristigen Absage durch die Stadt wieder abgebaut. Foto: Roberto Bulgrin

Nach der kurzfristigen Absage des Esslinger Weihnachtsmarktes packen die Marktbeschicker ihre Waren wieder ein und bauen die Stände ab. Viele halten die Entscheidung der Stadt für richtig, hätten sich aber früher Klarheit gewünscht.















Esslingen - Adventsflair und ein Stück Optimismus in schweren Coronazeiten hätte der Esslinger Weihnachtsmarkt verbreiten sollen. Doch nach der kurzfristigen Absage der Stadt versprüht die bereits aufgebaute Budenstadt einen Hauch von Untergangsstimmung. Das große, mit Tannenreis und Sternen geschmückte Eingangstor auf dem Marktplatz steht noch, doch die Händler sind am Dienstag bereits beim Abbauen und Einpacken. Kartons werden mit Waren gefüllt, die Dachdeko der Stände entfernt, Reisig wird durch die Gegend getragen, Materialien in Autos geladen. Doch die Stimmung ist besser als erwartet. Zwar nennen viele Händler die Lage enttäuschend und bedrückend, doch viele haben Verständnis für die Absage.