Weihnachtsmarkt auf dem Burgplatz: Wunderbares Weihnachts-Gewimmel in Marbach

Wunderbares Weihnachts-Gewimmel in Marbach

11 Funkelnde Lichter und fröhliche Menschen auf dem Burgplatz. Foto: Peter Mann

Es weihnachtet sehr in Marbach. Die neue Fußgängerzone strahlt unter der Weihnachtsbeleuchtung, und auf dem Burgplatz ist am Freitag der dreitägige Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Niklas-Run-Parade inklusive.











Link kopiert

Die Füße sind kalt, ein eisiger Wind weht. Die Finger finden Wärme an der Glühweintasse. In den Augen funkeln die Lichter, die überall auf und über dem Burgplatz leuchten. Es ist Weihnachtsmarkt in Marbach, und es wimmelt wunderbar. Drei Tage lang lädt der Stadtmarketingverein zum weihnachtlichen Stelldichein auf dem Burgplatz – mit Raclette, Reispfanne, Glühwein und allerlei vorweihnachtlichen Nettigkeiten.

Die Gäste mögen’s und schauen zahlreich vorbei, zeitweise ist am Freitag kaum ein Durchkommen. Zur Eröffnung am Freitagabend freut sich der Bürgermeister Jan Trost über das Gewimmel. „Das ist ein tolles Bild. Der ganze Burgplatz ist voll. Wir haben Wirtschaftskrise und keine Regierung. Da ist es eine willkommene Abwechslung, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.“

Passend zum Nikolaustag: Auch die rennenden Nikoläuse der Niklas-Run-Parade waren wieder unterwegs.

Rennende Nikoläuse

Alle Jahre wieder am Nikolaustag gibt’s die Nikklas-Run-Parade. Foto: Peter Mann

Am Samstag und Sonntag geht es zudem über den Burgplatz hinaus in die Fußgängerzone mit einer neuen Mitmach-Wimmel-Aktion. Hier kann man spielen, forschen, singen, basteln und genießen.

Der Marbacher Weihnachtsmarkt findet noch bis Sonntag, 8. Dezember, auf dem Burgplatz und in der Markt- und Wildermuthstraße zu folgenden Öffnungszeiten statt: Freitag 17 bis 22 Uhr, Samstag 15 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr.