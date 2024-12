Weihnachtsgottesdienste im Kreis Esslingen: Vom Gebet an der Straßenecke bis zum Kindermusical

1 Für viele gehört ein Gottesdienstbesuch zu Weihnachten dazu, beispielsweise in der Esslinger Stadtkirche (Archivfoto). Foto: Roberto Bulgrin

Für viele Menschen gehört der Kirchgang fest zu Weihnachten. Doch die Bedürfnisse der Gläubigen sind unterschiedlich. Darum bieten die Kirchen im Kreis Esslingen ein breites Programm, vom Gebet an der Straßenecke bis zum Kindermusical.











Auch wenn viele Christinnen und Christen im Kreis Esslingen und ganz Deutschland nicht mehr jeden Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen – der Kirchgang an Weihnachten ist vielen wichtig. Doch Jugendliche haben andere Wünsche an die Gottesdienstgestaltung als Familien mit kleinen Kindern oder Senioren. Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden im Kreis Esslingen bieten darum ein breites Programm an, vom Gebet an der Straßenecke, über den Spätabendgottesdienst für Jugendliche bis zum Kindermusical.

Kindergottesdienste

Gerade für Kinder sind die großen Weihnachtsgottesdienste entweder zu spät oder zu lang. Deswegen finden in vielen Kirchengemeinden spezielle Krippenfeiern für Familien statt. Die beteiligten Kinder proben dafür schon seit Wochen, um die Weihnachtsgeschichte rund um Maria, Josef und die Hirten künstlerisch und musikalisch besonders zu gestalten. Die meisten Krippenfeiern beziehungsweise Familiengottesdienste mit Singspiel oder anderen Sonderprogrammpunkten finden sowohl in den katholischen als auch den evangelischen Kirchengemeinden am Nachmittag des 24. Dezember statt.

Angebote für Jugendliche

Junge Menschen werden von den klassischen Gottesdienstformen oft nicht angesprochen. Jünger, moderner und zeitgemäßer woll die Weihnachtsbotschaft deswegen spezielle Angebote für Jugendliche vermitteln. Darunter an Heiligabend um 17 Uhr in Deizisau in der Klemens-Maria-Hofbauer-Kirche ein katholischer Weihnachtsgottesdienst mit dem Motto „YouGo!“ statt. Auch in St. Paulus in Neckartenzlingen findet zur gleichen Zeit ein Jugendgottesdienst statt. Für Jugendliche, die lieber zu einem späteren Zeitpunkt einen Gottesdienst besuchen möchten, gibt es ein Angebot um 23 Uhr in der Liebfrauenkirche in Filderstadt. Die evangelischen Gemeinden im Dekanat Esslingen weisen zu Weihnachten dagegen keine Gottesdienste speziell für Jugendliche auf ihren Internetseiten aus.

Gottesdienste unter freiem Himmel

Wer lieber unter freiem Himmel statt in der Kirche betet, auch für den gibt es Angebote. In Filderstadt findet an Heiligabend um 17 Uhr auf dem Parkplatz und der Wiese vor der Liebfrauenkirche eine sogenannte Hirtenweihnacht der katholischen Gemeinde statt. Wie in der Kälte des Stalls in Betlehem wird hier bei Kerzenschein und Sternenlicht sowie Musik und Gesang Heiligabend begangen.

In Esslingen feiern katholische und evangelische Christen gemeinsam einen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst, auf dem Esslinger Rathausplatz am Dienstag um 18 Uhr. In der evangelischen Gemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz gibt es seit der Zeit der Coronapandemie „Heiligabend an der Straßenecke“. Von etwa 17 Uhr an wird an mehreren Orten in Wiflingshausen, St. Bernhardt und Serach etwa 30 Minuten gefeiert mit einer kurzen Heiligabend-Liturgie mit Texten, Liedern und Gebeten.

Zur Waldweihnacht laden am zweiten Weihnachtsfeiertag die evangelischen Gemeinden Zollberg und Südkirche ein, von 17 Uhr an am Schießhäusle. Dort werden mit nebeligem Atemhauch Weihnachtslieder gesungen, während sich die Hände an einer Tasse Punsch oder Glühwein wärmen.

Mehrsprachige Veranstaltungen

Auch die Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache feiern zu Weihnachten die Geburt Jesu mit eigenen Gottesdiensten. So gibt es im Landkreis mehrere Gottesdienste in italienischer und kroatischer Sprache, vereinzelt auch in portugiesischer oder englischer Sprache. In der Ottilienkappelle in Plochingen gestaltet die evangelische Gemeinde an Heiligabend um 21.30 Uhr einen englisch-deutschen Gottesdienst.

Klassische Gottesdienste

In den meisten Kirchengemeinden in Esslingen und Umgebung finden darüber hinaus zahlreiche traditionelle Gottesdienstformate am frühen und späten Abend des 24. Dezember statt wie Christvesper und Christmette. Und auch an den zwei Feiertagen und rund um Silvester gibt es Gottesdienste, oft mit besonderer Musik.

Livestreams

Alle, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Kirche kommen können, weist die katholische Kirche auf Gottesdienste hin, die im Internet gestreamt werden, darunter auch zum Beispiel die Gottesdienste aus St. Paul in Esslingen.

Eine Übersicht über die Gottesdienste gibt es auf den Webseiten der Dekanate unter www.dekanat-es-nt.drs.de und unter www.ev-kirche-esslingen.de.