Seit Samstag läuft das Weihnachtsgewinnspiel „Wir schenken dir deinen Einkauf!“ des Esslinger Stadtmarketings. Jetzt stehen die ersten Gewinner sind. Wer diese sind und um was es sich bei dem Gewinnspiel handelt, erfahren Sie hier.

Esslingen - Beim Esslinger Weihnachtsgewinnspiel wurden seit Samstag täglich Gewinner gezogen. Diese haben nach ihrem Einkauf in der Esslinger Innenstadt den Kassenbon oder die Rechnung fotografiert und an das Stadtmarketing geschickt. Den Einkaufswert erhalten diese nun aufgerundet in City Cards geschenkt.

Gewonnen haben Citycards im Gesamtwert von 2.310 Euro:

•Felicitas Stumpfrock, Esslingen

•Wilma Weinschenk, Plochingen

•Sabine Brand, Ostfildern

•Heike Link, Ostfildern

•Aysel Üstün, Esslingen

•Elke Latzko, Esslingen

•Jochen Hechler, Esslingen

•Anni Pankraz, Esslingen

•Sylvia Bauer, Esslingen

•Ruth Schäberle, Esslingen

•Thomas Beier, Esslingen

•Carola Welz, Ostfildern

•Dagmar Bayer, Esslingen

•Karin Fingerle-Theilinger, Köngen

•Andrea Vogel, Esslingen

•Katja Weßner, Esslingen

•Sigrun Böhmler, Esslingen

•Uwe Tano, Esslingen

•Johanna Kunzelmann, Esslingen

•Dieter Bayer, Esslingen

•Chiara Nielsen, Esslingen

•Walter Fink, Esslingen

•Mike Montillon, Esslingen

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich informiert. Die Abholung ist ab kommenden Dienstag, 15. Dezember, in der Stadtinformation möglich.

Teilnahme noch bis zum 22. Dezember

Das Weihnachtsgewinnspiel läuft noch bis zum 22. Dezember. Und das Beste kommt zum Schluss: am letzten Tag wird der Hauptpreis verlost. Zu gewinnen gibt es einen Smart EQ fortwo vom Autohaus Jesinger in Esslingen, der zwölf Monate lang bis maximal 10.000 Kilometer genutzt werden kann, Steuern und Versicherung sind mit dabei.

Die Teilnahme am Weihnachtsgewinnspiel ist unkompliziert: Nach dem Einkauf in der Esslinger Innenstadt eine E-Mail mit Name, Wohnort und einem Foto des Kassenbons an office@esslingen-marketing.de senden oder in einem Kuvert in der Stadtinformation am Marktplatz abgeben.

Das Weihnachtsgewinnspiel wird von der EST mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Esslingen veranstaltet und vom Autohaus Jesinger, der Esslinger Zeitung sowie der City Initiative Esslingen unterstützt.

City Card in fast 200 Geschäften gültig

Die Esslinger City Card kann in fast 200 Geschäften und Institutionen in Esslingen eingelöst werden. Ob Shopping, Wellness, Kino, Freizeit, Tanken oder Gastronomiebesuch – fast alles ist möglich. Dabei bleibt die Kaufkraft am Standort, zugunsten der Lebensqualität und Arbeitsplätze in Esslingen.

Weitere Infos zum Weihnachtsgewinnspiel und zu den Stadtgutscheinen finden Sie hier.

Bei Fragen stehen Ihnen Michael Metzler und Thomas Müller von der EST GmbH gerne per Telefon unter 0711 396939-0 oder E-Mail an office@esslingen-marketing.de zur Verfügung.