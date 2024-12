Weihnachtsgeschenke in Esslingen: Ein Plädoyer für den Gutschein: Geld mag doch jeder

1 Macht ein Gutschein unterm Weihnachtsbaum wirklich Freude oder zeigt sich darin ein übersteigerter Konsumzwang? Die Meinungen gehen in der Redaktion der Eßlinger Zeitung auseinander. (Symbolfoto) Foto: imago images/Müller-Stauffenberg

Geld mag doch jeder, sagt Simone Weiß, Redakteurin der Eßlinger Zeitung – und verschenkt an Weihnachten lieber Gutscheine statt unpassende Dinge. EZ-Autor Valentin Schwarz kann sich damit gar nicht anfreunden. Ein Pro und Contra zum Thema Schenken.











Geschenke sollen Freude machen – doch oft wissen die Schenkenden nicht so recht, was dem Beschenkten Freude bereiten würde. Deswegen legen immer mehr Menschen an Weihnachten einen Bargeldumschlag für Enkel oder Nichte unter den Christbaum – oder den mehr oder weniger kreativen Gutschein. Bereitet dieser wirklich mehr Freude als ein eigens im Geschäft gekauftes und verpacktes Schmuckstück – oder ist er vielmehr Zeichen eines Geschenk- und Konsumzwangs? Simone Weiß und Valentin Schwarz haben eine sehr gegensätzliche Haltung zu dem Thema – ein Pro und Kontra aus der Redaktion der Eßlinger Zeitung.

Simone Weiß – Pro: Mit dem Gutschein ist gut sein

Simone Weiß: Gutscheine machen Weihnachten zu einer schönen Bescherung. Foto: privat

Bei solchen Sätzen wird es in der Stillen Nacht laut: „Eine braune Handtasche? Du weißt doch, dass ich gegen Braun allergisch bin.“ – „Die Bücher haben ja Flecken. War wohl ein Billigangebot?“ – Oder: „Ohrringe? Aber ich habe doch gar keine Ohrlöcher.“

Manche Geschenke gefährden den Frieden am Fest des Friedens. Der einzige Ausweg – Gutscheine. Der oder die Beschenkte kann sich für einen bestimmten Betrag selbst aussuchen, was er oder sie haben möchte – im Leder-, Feinkost-, Kleider-, Buch- oder Juweliergeschäft. Gewitzte kaufen natürlich keine Bons für Krawatten, Hemden oder Kochtöpfe, sondern allgemein für Kleidung, Schmuck oder Schreibwaren. Das erweitert die Auswahl.

Als positiver Nebeneffekt entlasten Gutscheine auch den Einzelhandel. Die Umtauschwelle nach den Feiertagen hält sich in Grenzen, wenn man selbst wählen, probieren, testen kann.

Ein weiterer Satz lässt das Konfliktpotenzial zu Heiligabend exponentiell nach oben schnellen: „Wir schenken uns gegenseitig nichts.“ Gutgläubige Menschen halten sich an die Vereinbarung und stehen am Festtag ohne Geschenk da, während der andere Part ein bunt eingepacktes Präsent parat hält. Wohl dem, der da vorsorglich einen Gutschein in der Hinterhand hat, den er im Bedarfsfall präsentieren kann. Und wenn der andere tatsächlich nichts schenkt, ist man erst recht fein heraus. Dann ist nichts verloren. Vor allem kein Geld. Denn dann löst man den Gutschein eben selbst ein und tut sich in eigener Sache unerwartet etwas Gutes.

Und von wegen Gutscheine seien fantasielos. Sie gibt es für Fallschirm-Tandemflüge, Alpaka-Wanderungen oder Überlebenscamps. Origineller geht es nicht. Echte Gutschein-Füchse sind bei der Unternehmung mit dabei. So bekommt der Beschenkte gemeinsame Zeit. Und Zeit ist Geld. Denn mal Hand auf’s Herz – Geld mag doch jeder. Bargeld zu verschenken, mag verpönt sein. Doch über den Umweg Gutschein bekommt selbst das Bargeld Stil. Also: Mit einem Gutschein ist gut sein. Auch an Weihnachten.

Valentin Schwarz – Kontra: Nieder mit dem Geschenkzwang

Valentin Schwarz findet, Gutscheine bedeuten oft Konsum um des Konsums willen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wenn den Menschen vor Weihnachten die Ideen ausgehen, heißt der Profiteur oft Jochen Schweizer. Nach Heiligabend dürften auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Deutsche gezwungen sein, sich mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug oder am Seil befestigt das Hochhaus hinunter zu stürzen. Darin zeigt sich nicht nur die neoliberale Neigung zum Nervenkitzel – Extremerlebnisse als Mittel zur Selbstverwirklichung – sondern noch ein weiteres spätkapitalistisches Phänomen: der Gutschein-Boom.

Eines vorweg: Grundsätzlich spricht nichts dagegen, an Heiligabend einen Trip ins Theater, eine Einheit auf der Massagebank oder – wenn es denn wirklich sein muss – den unvermeidlichen Fallschirmsprung zu verschenken, einzulösen irgendwann in mittelfristiger Zukunft. Ein Gutschein kann durchaus kreativ sein. Und wenn es doch mal wieder der Bücher-Bon oder der Kino-Coupon wird: Dem Autor läge es fern, den Schenkenden hier ihre mangelnde Vorstellungskraft vorzuwerfen, hat er aus Verlegenheit doch schon oft genug selbst auf diese bewährten Notlösungen zurückgegriffen. Hier kommen wir allerdings zur Wurzel des Problems. Warum haben wir überhaupt das Gefühl, dass wir uns unbedingt zu einer Notlösung durchringen müssen?

Wenn im Dezember die Gutscheine zuhauf über die Ladentheken gehen, ist das ein Symptom für den um sich greifenden Geschenkzwang. Bei der Bescherung dürften wir nicht mit leeren Händen dastehen, das untergrabe sonst die Magie der Weihnachtszeit – diesen Eindruck erhält, wer sich den adventszeitlichen Produktwerbungen aussetzt. Dagegen ist es doch eigentlich gerade die Angst, nicht das richtige Präsent auf Lager zu haben, der den eher Einfallslosen vor dem Fest die Stimmung vermiest. In diesem Fall zum Behelfsgutschein zu greifen, bedeutet: Schenken, um des Geschenkzwangs willen. Und damit im weiteren Sinne auch: Konsum um des Konsums willen.

Wer Freude am Schenken und gute Ideen auf Lager hat, soll sich natürlich gerne ausleben. Für alle anderen gilt – ganz pathetisch gesprochen – jedoch: Oft ist die beste Gabe und der Grundpfeiler der festlichen Besinnlichkeit die Zeit, die man zusammen verbringt. Vielleicht kommen während der Gespräche vor dem Weihnachtsbaum dann ja auch schon Ideen, die im kommenden Jahr als Alternative zum Notgutschein taugen.