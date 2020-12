Coronavirus im Kreis Esslingen Standorte für Corona-Impfzentren stehen fest

Zwei Wochen vor dem Start der Corona-Impfkampagne des Landes stehen neben den großen Impfzentren auch die kleineren Standorte in den Städten, Gemeinden und Landkreisen fest. Mitte Januar sollen die Impfzentren an der Messe Stuttgart und in Esslingen-Zell den Betrieb aufnehmen.