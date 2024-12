Weihnachtsgebäck: Bayern dominiert die deutsche Lebkuchenproduktion

1 Lebkuchen - in Deutschland werden sie vor allem in Bayern hergestellt. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn

Fast drei Viertel der deutschen Lebkuchen stammen aus dem Freistaat. Zuletzt sanken allerdings Anteil und Produktionsmenge.











Fürth (dpa/lby) - Nirgendwo in Deutschland werden so viele Lebkuchen hergestellt wie in Bayern. Insgesamt wurden im Freistaat vergangenes Jahr 62.720 Tonnen des süßen Gebäcks in Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern hergestellt, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Das waren 72,2 Prozent der deutschen Produktion. Kleine Betriebe gingen nicht in die Statistik ein.

Allerdings wurden in Bayern etwas weniger Lebkuchen hergestellt. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Produktion um 3,3 Prozent. Damals hatte der bayerische Anteil mit 74 Prozent auch noch etwas höher gelegen.