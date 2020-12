So schön schmückt sich Stuttgart

18 Christian Werner hat auf seinem Dach in Stuttgart-West eine aufwendige Weihnachtsdekoration installiert. Foto: Andreas Rosar//Fotoagentur-Stuttgart

Weihnachtsmänner, Rentiere und ganz viele Lichterketten: Stuttgart macht sich schick für die Adventszeit. Wir haben uns in der Stadt nach weihnachtlicher Dekoration umgesehen und dabei Erstaunliches entdeckt.

Stuttgart - Wenn es derzeit schon am Nachmittag dunkel wird, erstrahlen Gärten und Häuserfassaden Stuttgarts in unterschiedlichen Farben. Überall leuchtet Weihnachtsdeko. Da ist ein Vorgarten schöner geschmückt als der andere.

In Stuttgart West sticht dabei ein Hausdach an der Bebelstraße besonders hervor. Christian Werner hat im siebten Stock auf dem Dach insgesamt 300 Meter Lichterkette aufgehängt. In gelbem und blauem Farbton leuchten dort rund 3300 LED. Zusätzlich hat der 36-Jährige mehrere Figuren befestigt, etwa einen Nikolaus, einen mannshohen Pinguin und einen sechs Meter langen Rentierschlitten, der die Dachziegel hinab zu jagen scheint.

Weihnachtsdeko mit Helfern montiert

„Ich habe eigens eine Holzkonstruktion mit Scharnieren gebaut, damit das Ganze auch sturmsicher ist und nicht herunterfällt“, sagt Christian Werner. Dazu ist er selbst auf das Dach gestiegen. Ganz schwindelfrei sei er zwar nicht, aber „als ehemaliger Parcourläufer habe ich ein gutes Körpergefühl“, fügt der Stuttgarter hinzu, der die Weihnachtsdekoration über Stuttgarts Dächern mit zwei Helfern dort Anfang Dezember installiert hat.

Lesen Sie hier: Das sind die schönsten Filme und Serien zur Bescherung

Gewissermaßen ist es Corona zu verdanken, dass die Werners ihr Haus mit dieser Dekoration beleuchten, denn normalerweise verbringe die vierköpfige Familie die Feiertage im Ausland, erzählt Werner. Und wie kam er auf die Idee, das Dach zu dekorieren? Sein Nachbar sei eines Tages zu ihm gekommen und habe gesagt, dass die Leute von gegenüber so einen schönen Weihnachtsschmuck hätten. Da müsse man doch gegenhalten. Gesagt, getan. „Bei so was mache ich halt keine halben Sachen, sondern eskaliere“, sagt Werner.

Stuttgarts schönster Weihnachtsschmuck in der Bildergalerie

Für die Beleuchtung erhielt er von Nachbarn und Spaziergängern schon viel Anerkennung. „Auch im Kindergarten ist unsere Fassade inzwischen Gesprächsthema Nummer eins“, erzählt der Familienvater.

Den Weihnachtsschmuck von Christian Werner und weitere festliche Dekorationen sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch.