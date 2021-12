1 Nur noch ein paar wenige Exemplare ihrer Leih-Weihnachtsbäume haben Jochen (links) und Frieder Maier in Köngen im Angebot. Foto: /Gaby Weiß

Jochen und Frieder Maier aus Köngen bieten eine nachhaltige Alternative zum konventionell geschlagenen Baum. Die Leihgabe wird nach dem Fest wieder eingepflanzt.















Köngen - In den USA und in Großbritannien gibt es sie schon lange, in Berlin liegen sie seit etwa fünf Jahren im Trend: Die Rede ist von Leih-Weihnachtsbäumen. Diese nachhaltige Alternative zum konventionellen Weihnachtsbaum wird vor dem Fest in der Baumschule mitsamt Wurzelballen im Pflanztopf abgeholt, zuhause geschmückt, nach den Feiertagen zurückgebracht und wieder ins Freiland ausgepflanzt.