1 Eine Plantage mit Nordmanntannen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Wegen der Trockenheit des zurückliegenden Sommers sind in manchen Teilen Deutschlands auf Weihnachtsbaumplantagen der Großteil vertrocknet. Wie ist es um die Weihnachtsbäume von den Fildern bestellt?















Link kopiert

Wie ist es wohl um den Zustand der Bäume für die diesjährige Weihnachtszeit bestellt nach all den Wochen extremer Trockenheit im Sommer? – Zu den vielen Sorgen und Problemen, die uns in den nächsten Wochen und Monaten erwarten, könnte man auch noch dieses Kapitel hinzufügen. Und dazu gibt es auch entsprechend düster klingende Meldungen, etwa aus dem bayerisch-hessischen Grenzgebiet: Bis zu 95 Prozent vertrocknete Laub- und Nadelbäume befürchtet dort ein Gartenbaubetrieb. Doch hier auf den Fildern gibt Dieter Schweizer Entwarnung: „Die Bäume stehen super gut da, die haben genug Regen abbekommen.“ Zumindest gilt das für die Exemplare aus seiner Baumschule in Filderstadt. Deshalb verspricht er auch: „Wir können in vollem Umfang liefern.“ Ganz ohne Preiserhöhung geht es bei ihm aber auch nicht im Dezember: „Je nach Sorte muss ich etwa fünf Prozent mehr verlangen.“ Der Grund: Die gestiegenen Preise für Dünger.

Lösslehmboden ist ein guter Wasserspeicher

Dafür bleibt für die Kunden der Vorteil, dass die Bäume keine nennenswerten Transportwege hinter sich haben. Zeitnah kurz vor dem Verkauf verlassen sie das Anbaufeld bei Sielmingen. So warten ganz frische Bäume auf den Weihnachtsschmuck. Angeboten werden unter anderem Nordmann- und Coloradotannen sowie Blaufichten. Als weiteren Grund für die Frische der Bäume nennt er den Lösslehmboden auf den Fildern. „Der speichert gut das Wasser“, so Schweizer.

Vor gut 30 Jahren hat Schweizer damit begonnen, entsprechende Bäume für die Weihnachtszeit anzupflanzen und auf seinem Hof zu verkaufen. Da war es vor allem die Idee, die ruhige Winterzeit in seinem Betrieb zu überbrücken. Heute ist es ein erfolgreiches Geschäftsmodell, entsprechende Zahlen will Schweizer dazu nicht nennen. Ihren Ursprung haben die Exemplare der Baumschule Schweizer im Sauerland, wo ein Züchter die Samen zu Jungpflanzen heranzieht. Die dreijährigen, etwa kniehohen Bäumchen wachsen bei Schweizer noch ein Jahr im Topf, ehe sie auf der Plantage eingepflanzt werden. Von da an wachsen sie fünf bis sieben Jahre, je nach Größe. Ab dem dritten Standjahr werden die Bäume frisiert, das heißt Schweizer schneidet sie an der Seite in Form, damit sie nicht zu breit werden. Außerdem greift der Gärtner immer im Mai zur Zange und verletzt damit den Mitteltrieb. Die unterbrochenen Leitbahnen sorgen dafür, dass die Spitze nicht zu hoch hinausschießt und der Baum auch im oberen Teil dicht wächst. Auf chemische Triebregulierung, also Mittel für kompakteren Wuchs, verzichtet Schweizer.