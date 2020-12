1 Frank-Walter Steinmeier trägt ihm Rahmen seiner Möglichkeiten zur Akzeptanz der Regierungspolitik bei. Foto: dpa/Andreas Arnold

Bundespräsident Steinmeier findet in seiner Weihnachtsansprache die passenden Worte, meint Thorsten Knuf.

Berlin - Der Bundespräsident steht zwar an der Spitze des Staates, nicht aber in der vordersten Front der Politik. Er hat kein Regierungsamt inne, sondern ist vielmehr eine Art Staatsnotar, dem zugleich die Aufgabe zukommt, Debatten anzustoßen und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern. Seit Beginn der Corona-Pandemie zieht Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier gleichwohl mit den Regierenden an einem Strang: Sie alle kämpfen gegen die Ausbreitung des Virus und die verheerenden Folgen der Krise. Er trägt im Rahmen seiner Möglichkeiten zur Akzeptanz dieser Politik bei.